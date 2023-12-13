أنشيلوتي: مواجهة برلين كانت غريبة.. ويجب أن نتعلم من المباراتين الأخيرتين

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 12:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

لا يعرف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حتى الآن أسباب إهدار الكثير من ركلات الجزاء من قبل لاعبي فريقه منذ بداية الموسم.

وحقق ريال مدريد الفوز على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتأهل كمتصدر للمجموعة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة يونيون برلين كانت غريبة لأننا سيطرنا عليها لمدة 40 دقيقة وخلال دقيقتين فقط جعلوها صعبة وفي الشوط الثاني حاولنا أن نكون أكثر فاعلية وأرسلنا العرضيات لأن لدينا لاعب يلعب برأسه بشكل جيد وسجل هدفين".

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وواصل "هدف سيبايوس كان مستحقا لأن الأمر استغرقه كثيرا ليعود ولم يحظى بوقت جيد، وبغض النظر عن الهدف المهم فالمباراة التي لعبها بالكامل كانت مهمة له وأظهر الجودة التي يمتلكها".

وتابع "خوسيلو سجل 8 أهداف حتى الآن وبداية موسمه جيدة وهو لاعب مهم بالنسبة لنا ويساعدنا كثيرا".

وأكمل "بيلينجهام حصل على بطاقة صفراء سخيفة ولكن لا يوجد أي خطر عليه لأنه بخير ويساعدنا والتغيير الوحيد الذي كان متفق عليه هو دخول كروس بدلا من فالفيردي".

وعن إهدار الفريق للعديد من ركلات الجزاء على مدار الموسم قال: "نبحث عن سبب لذلك ولكن الأمر معقد، في العادة مودريتش يسجلها وهي ليست أمرا سهلا لتعتاد عليها في التدريبات لأن التدريبات تكون باردة، ولكن سنحاول أيضا مع بيلينجهام وخوسيلو ورودريجو".

وأضاف "فران جارسيا كان جيدا في الشوط الثاني لأننا غيرنا أمرا بينه وبين رودريجو".

وأتم "العلامة الكاملة؟ لم يكن لدينا أي شك حول التأهل من دور المجموعات وقد أدينا بشكل جيد، ولكن في المباراتين الأخيرتين لم نستغل أفضليتنا بشكل جيد والاستحواذ وحده ليس كافيا يجب أن ننهي الفرص بشكل جيد".

وحقق ريال مدريد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه ليعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي.

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