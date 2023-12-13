كادينا سير: جيرونا يتحدت مع برشلونة حول إمكانية استعادة روميو في يناير

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن رغبة جيرونا في إعادة التعاقد مع أوريول روميو لاعب برشلونة.

روميو كان قد انضم لبرشلونة قادما من جيرونا في بداية الموسم الحالي.

وفقا لكادينا سير فإن الناديان قد تحدثا بالفعل خلال اجتماعهما قبل المباراة الماضية حول إمكانية عودة اللاعب.

ويرغب جيرونا في التعاقد مع وسط ملعب دفاعي لتقوية دفاع الفريق بعد البداية الرائعة للموسم.

روميو لاعب جيرونا السابق لم يحصل على مركز أساسي في برشلونة منذ انتقاله للفريق ويفضل تشافي لاعبين آخرين على إشراكه بينما يقوم بدور البديل فقط.

جيرونا يعلم أن الصفقة لن تكون سهلة لأن برشلونة لن يفرط في لاعب تعاقد معه منذ 6 أشهر فقط.

صاحب الـ 32 عاما شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم في 17 مباراة وصنع خلالهم هدفا وحيد.

وكان جيرونا قد فاز في مباراته الأخيرة على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير.

ويحتل جيرونا صدارة الدوري الإسباني بعد 16 جولة برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتي عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن برشلونة.