تين هاج: لا نستحق الخسارة أمام بايرن.. وهذا ما سنفعله ضد ليفربول

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - إريك تين هاج

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لا يستحق الخسارة من بايرن ميونيخ بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ وانتصار كوبنهاجن كذلك على جالاتا سراي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نخسر التأهل بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ، بل خسرناه من قبل، علينا أن نعترف بذلك".

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وأضاف "هذه هي كرة القدم، عندما لا تفوز بالنقاط لا تتأهل، عليك أن تفوز بالنقاط، لقد قدمنا بعض العروض الجيدة في دوري الأبطال وبكرة قدم هجومية جيدة، ولكن لم نحقق النقاط الكافية للتأهل".

وأكمل "أعتقد أننا قدمنا عروضا جيدة ولكننا ارتكبنا أخطاءً أيَصا، في النهاية لم نقدم ما يكفي ولكن أعتقد أن الأداء أمام بايرن كان جيدا ولا نستحق الخسارة".

وواصل "كنا جيدين جدا في التنظيم الدفاعي وفي الضغط. لقد استعدنا الكرة كثيرا، خاصة في بداية الشوط الثاني. فزنا بالكثير من الكرات لكننا لم نستفد منها. أعتقد أن هناك روحا جيدة".

واستمر الهولندي "لقد لعبنا ضد فريق قوي، حتى لو لم يكونوا في أفضل حالاتهم فلديهم القدرات الفردية التي تؤهلهم لاستغلال لحظة واحدة سيئة لنا، ولسوء الحظ حدث ذلك".

واستطرد "الغيابات جعلت الخيارات محدودة، لقد بذل اللاعبون كل ما في وسعهم، لقد رأيت القتال، الفريق يستحق الإشادة بسبب الطريقة التي عملوا بها معا بشكل جماعي ضد بايرن القوي".

واستضاف يونايتد منافسه بايرن يوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات وخسر بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

وشدد مدرب أياكس "نريد العودة مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا".

وأتم "لقد رأيتم أداءنا ضد أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، قدمنا كل شيء للفوز بالمباراة. كان هناك الإيمان، وكانت الروح موجودة قبل وخلال المباراة، وستكون هكذا ضد ليفربول في أنفيلد يوم الأحد".

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج بايرن ميونيخ
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