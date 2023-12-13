كرة يد - معسكر لـ منتخب السعودية في مصر استعدادا لمنافسات آسيا

يدخل منتخب السعودية معسكرا تحضيريا في مصر استعدادا لخوض منافسات بطولة آسيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الدخول في معسكر تحضيري بمصر خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض منتخب السعودية مباراتين وديتين.

وتستضيف البحرين منافسات بطولة آسيا المؤهلة لبطولة العالم خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل.

وكان منتخب الأخضر قد حصد برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت في السعودية.

ويتأهل أول أربع منتخبات من بطولة آسيا إلى بطولة العالم والمقرر لها يناير 2025.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات اليابان والعراق والهند.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من ثمانية فرق مقسمة على مجموعتين.

ولم يعلن منتخب السعودية عن المواجهتين الوديتين المقرر خوضهم في مصر خلال المعسكر التحضيري.