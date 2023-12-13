سامي: طلبت من فرج عامر التعاقد مع أحمد عبد القادر

كشف أحمد سامي مدرب سموحة عن طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورت: "لا يزال الحديث مبكرا عن ترتيب الفريق، تلك المعالم تظهر مع نهاية الدور الأول ونجن نسير بالتدريج وإذا وفقنا الله في النتائج قد ننظر بعد ذلك للتدريج".

وتابع "طلبت من فرج عامر التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي إذا كان هناك فرصة لذلك وإن كان الأهلي مستعدا لذلك".

وأضاف "عبد القادر من من اللاعبين الجيدين وقادر على إستعادة مستواه والعودة بشكل أقوى وعلاقتي به جيدة".

عبد القادر كان قد قضى موسم 2020/2021 معارا من الأهلي لسموحة تحت قيادة أحمد سامي أيضا.

وشارك عبد القادر مع سموحة في 27 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 5.

ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.