اسكواش - مواجهة إفريقية مقبلة.. مصر إلى ثمن نهائي بطولة العالم للفرق

حسم منتخب مصر للرجال تأهله إلى ثمن نهائي بطولة العالم للفرق والمقامة في نيوزلاندا.

وتستضيف نيوزلاندا منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل.

واختتمت منافسات دور المجموعات، بتصدر مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

وانتصر منتخب مصر على كل من ماليزيا وأيرلندا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

ويمثل منتخب مصر كل من علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جنوب إفريقيا فجر الخميس في الدور ثمن النهائي.

ويختلف نظام منافسات بطولة الفرق عن المنافسات الفردية.

يضم كل منتخب أربعة لاعبين بحيث يتم تسجيل 3 فقط للمباراة واستبعاد لاعب من القائمة.

ويلعب كل لاعب من قائمة الفريق أمام آخر من نفس تصنيفه بالمنتخب الآخر.

وفي النهاية المنتخب الذي يحقق الفوز في مباراتين من الثلاثة يحسم نتيجة اللقاء لصالحه.