السولية: مونديال الأندية إضافة لتاريخ أي لاعب.. مواجهة اتحاد جدة قوية ونسعى لإنجاز جديد

يرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن المشاركة في كأس العالم للأندية تضيف لتاريخ أي لاعب.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وقال السولية في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية أمر عظيم للغاية".

وتابع "بالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، طموحنا هو الوصول للمباراة النهائية بعدما حققنا الميدالية البرونزية في البطولات السابقة".

وشدد "أي لاعب مصري يتمنى اللعب مع الأهلي، ودائما ما كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق ذلك الحلم، وأتمنى حصد المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة".

وكشف السولية "نسعى دائما لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في مونديال الأندية وحتى يظل اسم الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم".

وواصل "لدينا فرصة لتحقيق مركز متقدم والوصول للمباراة النهائية، نسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين".

وبسؤاله عن هدفه في الهلال السعودي بمونديال الأندية أجاب "كانت مباراة بين فريقين كبيرين وكانت مهمة بالنسبة إلينا والحمد لله على انتصارنا وقتها وتسجيل الهدف".

وأضاف "بالطبع طموح الفريق والجماهير يزيد بشكل كبير، ولكن علينا أولا التفكير في المباراة الأولى ضد اتحاد جدة".

أما عن رسالة الجهاز الفني للاعبين فأوضح "كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وإسعادهم، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن بهم".

وشدد السولية "مواجهة اتحاد جدة ستكون قوية خاصة أن الفريق تغير كثيرا عن السنوات الماضية بعد ضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته "جمهور الأهلي دائما يكون الداعم الأول والمساند للفريق، تعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو بأي مكان في العالم، نتمنى إسعادهم عن طريق تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية".

ويلعب الأهلي أمام اتحاد جدة مستضيف البطولة في الثامنة من مساء الجمعة بالدور الثاني من مونديال الأندية.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.