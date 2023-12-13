مواعيد مباريات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.. ختام دور المجموعات بأبطال أوروبا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 09:46

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان - باريس سان جيرمان

تختتم منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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دوري أبطال أوروبا

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريد ستار بلجراد في الثامنة إلا ربع مساء.

بينما في أقوى منافسات الجولة، يستضيف نيوكاسل فريق ميلان في تمام العاشرة مساء.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على بوروسيا دورتموند في نفس التوقيت.

كما يستضيف أتليتكو مدريد فريق لاتسيو في تمام العاشرة مساء.

ويحل برشلونة ضيفا على رويال أنتويرب في ختام مباريات المجموعة بتمام العاشرة مساء.

برشلونة ميلان باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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