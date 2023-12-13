سجل هدف الفوز ولم يتلقى إنذار العادة.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للصدارة مؤقتا

سجل سام مرسي هدفا ثمينا في وقت قاتل قاد إبسويتش تاون للفوز على واتفورد وتصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مؤقتا.

وفاز إبسويتش تاون على واتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ21 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأحرز الكولومبي ياسر أسبريلا هدف التقدم لنادي واتفورد عند الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وأدرك جورج هيرست هدف التعادل لنادي إبسويتش تاون عند الدقيقة 24.

ونجح سام مرسي في تسجيل هدف الفوز لنادي إبسوتش تاون في الدقيقة 80 من عمر المباراة ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

الدولي المصري لم يحصل على بطاقة صفراء كالمعتاد خلال المباريات الأخيرة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إبسويتش ليصل للنقطة الـ51، في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى مؤقتا وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.