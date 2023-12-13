ربيعة: هذا ما طلبه كولر منا في كأس العالم للأندية.. ونعاني من عدم التوفيق

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - رامي ربيعة

كشف رامي ربيعة لاعب الأهلي ما طلبه منهم مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل خوض كأس العالم للأندية 2023.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية الجمعة المقبلة.

وتحدث رامي ربيعة عبر موقع ناديه الرسمي قائلا: "بالطبع، نطمح في تحقيق مراكز متقدمة، وهدفنا عبور المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية".

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وأكمل "فخور بكوني واحدًا من أبناء الأهلي صاحب المنظومة الكبيرة، والنادي يمتلك إمكانات كبيرة وسبق له تحقيق نتائج طيبة أمام فرق كبيرة".

وعن المباريات المقبلة قال: "جميع اللاعبين لديهم عقلية الانتصار في المباريات، والأهم هو التركيز تمامًا في المباريات، وأن يبذل كل اللاعبين أقصى جهدهم من أجل فوز الأهلي وتحقيق إنجاز جديد والصعود لمنصة التتويج".

وأردف ربيعة "الأهلي نادٍ كبير يسعى دائمًا لتحقيق البطولات، وسبق وتواجدت في كأس العالم للأندية في عام 2012 باليابان، ودائمًا أستمتع بأجواء البطولة".

وعما قاله كولر للاعبين قال: "طالب اللاعبين بالتركيز فقط في كأس العالم للأندية، وعدم التفكير في الفترة الماضية، وضرورة تنفيذ تعليماته الفنية من أجل الظهور بمستوى قوي خلال البطولة، خاصة بعد حالة عدم التوفيق في المباريات الأخيرة".

وشدد ربيعة "لاعبو الأهلي تعاهدوا على العودة لمستواهم القوي، وكانت هناك جلسة جمعت اللاعبين مؤخرًا من أجل التركيز التام، ونحن فريق واحد ونتحمل المسئولية ونسعى للظهور بمستوى قوي، وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة".

وعن انخفاض مستوى الفريق قال: "لم يحدث انخفاض في مستوى الفريق مطلقًا، لكن هناك حالة من عدم التوفيق في بعض المباريات، وهي أمور تحدث في كرة القدم، متمنيًا أن يكون الحظ حليف اللاعبين خلال منافسات كأس العالم للأندية".

وأتم "اعتدنا على وجود الجمهور معنا في المباريات الصعبة ونتمنى إسعادهم".

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