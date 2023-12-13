سوسيداد يفرض التعادل على إنتر ويتصدر.. وبنفيكا يخطف بطاقة الدوري الأوروبي

فرض ريال سوسيداد التعادل السلبي عندما حل ضيفا على إنتر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال سوسيداد الصدارة بفارق الأهداف عن إنتر بعد تعادل الفريقان ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات.

أما بنفيكا فنجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي في الثانية الأخيرة من المباراة بأفضلية المواجهات المباشرة على سالزبورج.

وحقق بنفيكا الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على سالزبورج ليعوض خسارة الدور الأول بهدفين دون مقابل ويخطف بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد تعادل الفريقين في النقاط.

وحصد ريال سوسيداد وإنتر 12 نقطة في دور المجموعات وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا لتُحسم الصدارة بفارق الأهداف التي يتفوق بها الفريق الإسباني.

أما بنفيكا فحسم المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة بعد تساوي الفريقين بـ 4 نقاط لكل منهما.

وبذلك يودع سالزبورج المنافسات القارية بالخروج من دوري أبطال أوروبا والفشل في التأهل للدوري الأوروبي.

وتجرى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 18 ديسمبر.

بينما تقام منافسات ثمن النهائي ذهابا خلال افترة من 13 إلى 21 فبراير بينما إيابا من 5 إلى 13 مارس.