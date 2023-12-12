ريال مدريد بالعلامة الكاملة في أوروبا بفوز مثير على برلين.. ونابولي يتأهل بالفوز على براجا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

خوسيلو مهاجم ريال مدريد

حول ريال مدريد الإسباني تأخره أمام يونيون برلين الألماني إلى فوز في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا لينهي هذا الدور بالعلامة الكاملة.

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

لينهي ريال مدريد دور المجموعات بالعلامة الكاملة للمرة الثالثة في التاريخ، معادلا رقم بايرن ميونيخ الألماني.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هالاند سيتدرب الخميس.. وموعد عودته غير معروف تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني بالتزكية

وتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 2 في المركز الرابع.

المباراة تقدم فيها أولا الفريق الألماني، ثم استعاد الملكي التقدم قبل أن يتعادل أصحاب الأرض ويخطف أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزا مثيرا في الوقت القاتل.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من خوسيلو هدفين، وداني سيبايوس هدف.

بينما سجل ثنائية يونيون برلين كل من كيفين فولاند وأليكس كرال.

استمرت محاولات الفريقين طوال الشوط الأول ولكن دون أن تترجم الفرص إلى أهداف.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما لمست الكرة يد ديوجو لايت مدافع يونيون برلين.

وتقدم لوكا مودريتش ليسدد ركلة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن الحارس فريدريك رونوف تصدى له ببراعة وأنقذ ركلة الجزاء ليحافظ على نظافة شباك الفريق الألماني.

وارتدت الكرة سريعة ووصلت إلى كيفين فولاند الذي نجح في تسجيل هدف تقدم برلين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد.

في الشوط الثاني نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم خوسيلو في الدقيقة 61.

وجاء الهدف بعد عرضية من ناحية اليمين أرسلها رودريجو وقابلها خوسيلو بضربة رأسية في الشباك.

وأكمل خوسيلو تألقه وسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة وبعد عرضية من فران جارسيا حولها بضربة رأسية أخرى في الشباك في الدقيقة 73.

ولكن في الوقت القاتل نجح يونيون برلين في تسجيل هدف التعادل الذي جاء عن طريق أليكس كرال في الدقيقة 85.

إلا أن البديل داني سيبايوس أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ويتعثر ريال مدريد لأول مرة في دور المجموعات، ليطلق تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 89 تسكن شباك الفريق الألماني ويحقق الفوز لريال مدريد.

وينهي الملكي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حقق 6 انتصارات.

نابولي × سبورتنج براجا

في مباراة أخرى حقق نابولي الإيطالي الفوز على سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين دون رد في المجموعة ذاتها.

ثنائية نابولي سجلها كل من سردار ساتشي وفيكتور أوسيمين.

واحتفل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا بالهدف الذي سجله بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بعد تتويجه بها قبل ساعات.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف ريال مدريد ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد براجا عند النقطة 4 ويتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

ريال مدريد نابولي دوري أبطال أوروبا خوسيلو
نرشح لكم
سوسيداد يفرض التعادل على إنتر ويتصدر.. وبنفيكا يخطف بطاقة الدوري الأوروبي لم يقدم أي شيء.. يونايتد يخسر من بايرن ويودع كل المسابقات الأوروبية جوارديولا: هالاند سيتدرب الخميس.. وموعد عودته غير معروف النني يغادر مصابا في تعادل أرسنال.. وخبر سار لفرق الدوري الأوروبي بخروج إشبيلية انتهت أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن.. يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد تشكيل أبطال أوروبا – بايرن بالقوة الضاربة ضد يونايتد تشكيل أبطال أوروبا – فاران أساسي مع يونايتد ضد بايرن من أجل المعجزة تشكيل أبطال أوروبا – عودة كيبا ضد يونيون برلين.. وخوسيلو أساسي
أخر الأخبار
سجل هدف الفوز ولم يتلقى إنذار العادة.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للصدارة مؤقتا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
ربيعة: هذا ما طلبه كولر منا في كأس العالم للأندية.. ونعاني من عدم التوفيق 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
كانتي: حصلنا على دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي الصعبة 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
سوسيداد يفرض التعادل على إنتر ويتصدر.. وبنفيكا يخطف بطاقة الدوري الأوروبي 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد بالعلامة الكاملة في أوروبا بفوز مثير على برلين.. ونابولي يتأهل بالفوز على براجا 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لم يقدم أي شيء.. يونايتد يخسر من بايرن ويودع كل المسابقات الأوروبية 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي - الغامدي: أوكلاند خطوة أولى في مونديال الأندية.. وتركيزنا على المواجهة التالية ساعة | كأس العالم للأندية
حجازي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الأفضل في إفريقيا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم