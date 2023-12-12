ريال مدريد بالعلامة الكاملة في أوروبا بفوز مثير على برلين.. ونابولي يتأهل بالفوز على براجا

حول ريال مدريد الإسباني تأخره أمام يونيون برلين الألماني إلى فوز في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا لينهي هذا الدور بالعلامة الكاملة.

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

لينهي ريال مدريد دور المجموعات بالعلامة الكاملة للمرة الثالثة في التاريخ، معادلا رقم بايرن ميونيخ الألماني.

وتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 2 في المركز الرابع.

المباراة تقدم فيها أولا الفريق الألماني، ثم استعاد الملكي التقدم قبل أن يتعادل أصحاب الأرض ويخطف أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزا مثيرا في الوقت القاتل.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من خوسيلو هدفين، وداني سيبايوس هدف.

بينما سجل ثنائية يونيون برلين كل من كيفين فولاند وأليكس كرال.

استمرت محاولات الفريقين طوال الشوط الأول ولكن دون أن تترجم الفرص إلى أهداف.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما لمست الكرة يد ديوجو لايت مدافع يونيون برلين.

وتقدم لوكا مودريتش ليسدد ركلة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن الحارس فريدريك رونوف تصدى له ببراعة وأنقذ ركلة الجزاء ليحافظ على نظافة شباك الفريق الألماني.

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ركلة جزاء ضائعة من مودريتش في لقاء يونيون برلين❌#ليلة_الأبطالpic.twitter.com/nQU3SQ8yq3 — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2023

وارتدت الكرة سريعة ووصلت إلى كيفين فولاند الذي نجح في تسجيل هدف تقدم برلين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد.

في الشوط الثاني نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم خوسيلو في الدقيقة 61.

وجاء الهدف بعد عرضية من ناحية اليمين أرسلها رودريجو وقابلها خوسيلو بضربة رأسية في الشباك.

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وأكمل خوسيلو تألقه وسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة وبعد عرضية من فران جارسيا حولها بضربة رأسية أخرى في الشباك في الدقيقة 73.

ولكن في الوقت القاتل نجح يونيون برلين في تسجيل هدف التعادل الذي جاء عن طريق أليكس كرال في الدقيقة 85.

إلا أن البديل داني سيبايوس أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ويتعثر ريال مدريد لأول مرة في دور المجموعات، ليطلق تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 89 تسكن شباك الفريق الألماني ويحقق الفوز لريال مدريد.

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وينهي الملكي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حقق 6 انتصارات.

نابولي × سبورتنج براجا

في مباراة أخرى حقق نابولي الإيطالي الفوز على سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين دون رد في المجموعة ذاتها.

ثنائية نابولي سجلها كل من سردار ساتشي وفيكتور أوسيمين.

واحتفل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا بالهدف الذي سجله بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بعد تتويجه بها قبل ساعات.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف ريال مدريد ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد براجا عند النقطة 4 ويتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.