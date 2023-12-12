لم يقدم أي شيء.. يونايتد يخسر من بايرن ويودع كل المسابقات الأوروبية

ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ وانتصار كوبنهاجن كذلك على جالاتا سراي.

واستضاف يونايتد منافسه بايرن اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات وخسر بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

وفي الوقت ذاته فاز كوبنهاجن على ضيفه جالاتا سراي بهدف دون رد سجله لوكاس ليراجير في الدقيقة 58.

وطُرد ليراجير في الدقيقة 90 بعدما حصل على إنذارين.

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تمريرة التونسي إلياس العاشوري تصنع هدفاً ثميناً لفريق كوبنهاغن #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Bm2aHW0KBG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2023

بتلك النتائج تصدر بايرن المجموعة بـ16 نقطة يليه كوبنهاجن بثماني نقاط ليتأهلا سويا إلى دور الـ16.

فيما جاء جالاتا سراي ثالثا بخمس نقاط ليتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وأنهى يونايتد البطولة رابعا وأخيرا في مجموعته بعدما حصد أربع نقاط ليودع دوري الأبطال ولا يتحول حتى للعب في الدوري الأوروبي.

واستقبل يونايتد خلال دور المجموعات 15 هدفا وهو أكثر فريق إنجليزي يتلقى ذلك العدد من الأهداف في تلك المرحلة.

يذكر أن يونايتد قبل المباراة احتاج للفوز مع تعادل كوبنهاجن وجالاتا سراي ليتأهل لدور الـ16 لكن كلا الأمرين لم يحدثا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة بافارية عليها لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أندري أونانا.

وسدد هاري كين كرة زاحفة تصدى لها أونانا بثبات.

وأطلق لوك شو تسديدة قوية أبعدها مانويل نوير لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وتوغل ليروي ساني داخل منطقة جزاء يونايتد ومرر الكرة إلى جمال موسيالا لكن ديوجو دالوت شتتها سريعا.

وسدد برونو فيرنانديز كرة من ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركلة ركنية.

وأطلق برونو تسديدة أخرى لكنها مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 71 سجل كومان الهدف الأول لبايرن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من هاري كين.

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وحول هاري كين ركلة ركنية برأسية مرت بجوار المرمى بقليل.

هدأت المباراة بعد ذلك ولم يصنع يونايتد أي خطورة حتى من أجل إدراك التعادل.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن بهدف دون رد.