حجازي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الأفضل في إفريقيا

شدد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس العالم للأندية.

وضرب اتحاد جدة موعدا ناريا مع الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال حجازي عبر "SSC SPORTS" السعودية: "حققنا فوزا مهما للغاية وسط أجواء جماهيرية كبيرة تليق بهذه البطولة. ظهرنا بشكل قوي في الشوط الأول وكان من الممكن زيادة عدد الأهداف في الشوط الثاني"

"لا يوجد مباراة سهلة بالبطولة حتى مواجهة أوكلاند لم تكن سهلة. تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة ستجمع الأهلي أفضل فريق في إفريقيا والاتحاد الأفضل في آسيا، ستكون قمة عربية مرتقبة أتمنى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا".

وفاز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 ضمن انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتغلب اتحاد جدة على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل تم تسجيلهم في الشوط الأول بافتتاح مونديال الأندية.

وسجل الثلاثي رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة أهداف اتحاد جدة على الترتيب.

وشهدت مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي حصور 50.248 ألف متفرج في ستاد الجوهرة المشعة.

وبات بنزيمة أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية.

وشهد اللقاء مشاركة أحمد حجازي في المباراة بالكامل.