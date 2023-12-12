كأس العالم للأندية - رومارينيو: لو توقفت آلام معدتي سأعتزل

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

رومارينيو - اتحاد جدة ضد أوكلاند

قال رومارينيو لاعب اتحاد جدة إنه سيعتزل في اليوم الذي سيتوقف فيه عن الشعور بآلام في معدته قبل المباريات الهامة.

رومارينهو

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وفاز اتحاد جدة اليوم الأربعاء بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023 ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي الجمعة المقبلة.

وتحدث رومارينيو عقب المباراة لقناة "إس إس سي" قائلا: "سعيد للغاية بالمباراة وكل بطولة وكل مباراة مختلفة ولكن هذه المرة مختلفة لأنها على أرضنا ووسط جماهيرنا".

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وأكمل "في بداية المباراة عانينا من التوتر بعض الشيء وشعرت بذلك في معدتي ولكن بعد ذلك تحلينا بالهدوء وسجلنا الأهداف وفزنا".

وعن متى يتوقف عن القلق أجاب "مثلما قالها رونالدو فاليوم الذي أتوقف فيه عن الشعور بآلام معدتي سأعتزل كرة القدم لأن هذه ليست آلام ولكنها مسؤولية واستمتاع بكرة القدم".

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