كأس العالم للأندية - رومارينيو: لو توقفت آلام معدتي سأعتزل
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 23:15
كتب : FilGoal
قال رومارينيو لاعب اتحاد جدة إنه سيعتزل في اليوم الذي سيتوقف فيه عن الشعور بآلام في معدته قبل المباريات الهامة.
وفاز اتحاد جدة اليوم الأربعاء بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023 ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي الجمعة المقبلة.
وتحدث رومارينيو عقب المباراة لقناة "إس إس سي" قائلا: "سعيد للغاية بالمباراة وكل بطولة وكل مباراة مختلفة ولكن هذه المرة مختلفة لأنها على أرضنا ووسط جماهيرنا".
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023
روما يعلن الهدف الأول في مونديال الأندية 2023⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ujTAfO3AXf
وأكمل "في بداية المباراة عانينا من التوتر بعض الشيء وشعرت بذلك في معدتي ولكن بعد ذلك تحلينا بالهدوء وسجلنا الأهداف وفزنا".
وعن متى يتوقف عن القلق أجاب "مثلما قالها رونالدو فاليوم الذي أتوقف فيه عن الشعور بآلام معدتي سأعتزل كرة القدم لأن هذه ليست آلام ولكنها مسؤولية واستمتاع بكرة القدم".