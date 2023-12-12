مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعب بلدية المحلة خارج حساباتنا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

فيبو أكيم - بلدية المحلة

كشف مصدر من الأهلي حقيقة رغبة النادي في التعاقد مع النيجيري فيبو أكيم لاعب وسط بلدية المحلة.

فيبو

النادي : بلدية المحلة

بلدية المحلة
الأهلي

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في ضم اللاعب الشاب مواليد 2004 خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com : "كل ما يتردد غير صحيح بالمرة واللاعب خارج حساباتنا وغير مهتمين بضمه".

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رئيس بلدية المحلة مصطفى الشامي قال لـFilGoal.com في وقت سابق "نملك عرضا سعوديا من أجل التعاقد مع فابيو حكيم. لدينا أيضا 4 أندية من أندية مصرية لضم اللاعب".

وأضاف رئيس بلدية المحلة" اللاعب يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي وما زال صغيرا في السن. ندرس الأفضل مع رغبة اللاعب لتحديد مصيره".

اللاعب النيجيري فيبو أكيم من مواليد عام 2004.

وسبق لللاعب الشاب الذي يجيد اللعب في مركزي الارتكاز ووسط الملعب الهجومي الانضمام لطلائع الجيش في يناير الماضي لمدة شهور.

وعاد أكيم لصفوف بلدية المحلة مع بداية الموسم الجاري ووقع على عقد لمدة 3 سنوات بناء على رغبة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق.

أكيم شارك مع بلدية المحلة في 7 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

الأهلي بلدية المحلة فيبو أكيم - بلدية المحلة
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