جوارديولا: هالاند سيتدرب الخميس.. وموعد عودته غير معروف

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن مستجدات إصابة إيرلينج هالاند مهاجم فريقه.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هالاند سيعود للفريق يوم الخميس وسوف نرى كيف يشعر وقتها، لا أستطيع تحديد جدول زمني محدد لعودته ولكن المؤتمر الصحفي المقبل لي يمكن أن يكون أكثر دقة بشأن حالته".

وتعرض هالاند للإصابة وغاب عن مباراة لوتون تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف "بالطبع أفضل أن يكون دي بروين معنا ونحن بحاجة إليه، ولكن بما أنه لم يعد علينا التعامل مع الموقف باللاعبين المتواجدين لدينا في الفريق".

وأكمل "لدي شعور أن الأمور جيدة حتى الآن ولم نتراجع كثيرا بدون دي بروين وجوندوجان الذي رحل عن الفريق".

وواصل "لدينا معايير مختلفة، خسرنا مباراة واحدة في 6 أو 7 مباريات لذا فهي كارثة كبيرة، أما المباريات الأخرى التي تعادلنا فيها كنا نقدم أداء جيدا".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد بالأداء رغم النتائج، والأمور كان من الممكن أن تكون أفضل أو أسوأ".

وفي الموسم الجاري لعب هالاند البالغ من العمر 23 عاما مع مانشستر سيتي 22 مباراة في مختلف البطولات.

سجل خلالها 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مانشستر سيتي بكل مبارياته الخمس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وإذا حقق الفوز على ريد ستار بلجارد الصربي سيصل إلى النقطة رقم 18 في صدارة المجموعة.