تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني بالتزكية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" تعيين خافيير تيباس رئيسا لمدة أربع سنوات.

ووافقت اللجنة الانتخابية للرابطة على تعيين تيباس بعد اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء اختيار تيباس دون الحاجة لعقد جمعية عمومية غير عادية، إذ لم يكن هناك سوى مرشح وحيد.

ويتولى تيباس رئاسة رابطة الدوري الإسباني منذ أبريل 2013.

وانتهت ولاية تيباس الحالية في نهاية نوفمبر الماضي قبل اختياره كرئيس مجددا لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتنتهي ولاية تيباس في نهاية عام 2027.

ولم يلق تيباس الكثير من التأييد من قبل بعض الأندية خاصة ريال مدريد وبرشلونة بسبب رفضهما لمشروع CVC من قبل والذي كان يعتبر قرض سهل الاسترداد للصندوق بهدف منح الأندية الأموال لتطوير البنية التحتية.

ورفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال أوفيدو ولذلك تمت الاتفاقية واستبعاد الـ4 أندية السابق ذكرهم، حيث رفض النادي الملكي والبلوجرانا بسبب رغبتهم في إقامة دوري السوبر الأوروبي.

والأزمة الشهيرة الأخرى كانت بينه وبين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد تعرضه للعنصرية ضد فالنسيا في الموسم الماضي، حيث لم يتحمل فينيسيوس الإهانات العنصرية ليدخل في مشادة مع الجماهير ثم شجار مع لاعبي فالنسيا، لينتهي به الأمر خارج الملعب بسبب تلقي بطاقة حمراء.

ردود الأفعال أتت على مستوى العالم بسبب ما حدث، ولا يتعلق الأمر بإيقاف فينيسيوس لمباراتين أو قد يصل الأمر إلى ثلاثة بسبب الطرد المباشر، ولكن يتعلق الأمر بالعنصرية المستمرة.

وتلقى فينيسيوس دعما جماعيا من مختلف اللاعبين والمسؤولين، سواء كان ذلك عن طريق زملائه أو حتى منافسيه، قبل أن يتحول الأمر إلى هجوم متبادل بين اللاعب، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي انتقد تصريحات فينيسيوس عقب المباراة وحديثه عن "عنصرية إسبانيا".