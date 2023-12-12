النني يغادر مصابا في تعادل أرسنال.. وخبر سار لفرق الدوري الأوروبي بخروج إشبيلية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد النني - إيدي نكيتياه

شارك محمد النني لاعب وسط منتخب مصر في تعادل فريقه أرسنال أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أرسنال خارج ملعبه مع آيندهوفن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في الصدارة ويتأهل كأول المجموعة.

ووصل آيندهوفن إلى النقطة 9 في المركز الثاني ويتأهل رفقة أرسنال إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ النني المباراة وغادر في الدقيقة 61 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه مارتن أوديجارد.

وكاد النني أن يسجل هدفا بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 28 ارتدت من القائم.

تقدم أرسنال في الدقيقة 42 بهدف سجله المهاجم إيدي نكيتياه، ثم تعادل آيندهوفن في الدقيقة 50 عن طريق يوربي فيرتيسين.

وداع إشبيلية

وودع فريق إشبيلية الإسباني المنافسات الأوروبية بعدما أنهى المجموعة في المركز الرابع والأخير.

وخسر إشبيلية خارج ملعبه أمام لانس الفرنسي بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 2 في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

بينما وصل لانس إلى النقطة 8 في المركز الثالث وتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم إشبيلية في الدقيقة 63 عن طريق برزيمسلاف فرانكوفسكي، وتعادل إشبيلية في الدقيقة 79 من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس.

قبل أن يسجل لانس هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 96 عن طريق أنجيلو فولجيني.

ولم يتمكن إشبيلية حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي وأكثر من توج بها من التحول إلى اللعب في البطولة، ويكون هذا الخبر سعيدا لكل الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي.

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