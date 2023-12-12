رئيس بلدية المحلة لـ في الجول: نملك عرضا سعوديا لضم فيبو أكيم.. و4 عروض مصرية

كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن تلقي ناديه عرضا سعوديا لضم النيجيري فيبو أكيم لاعب الفريق.

فيبو النادي : بلدية المحلة بلدية المحلة

ويمتد تعاقد صاحب الـ19 عاما مع بلدية المحلة حتى صيف 2026.

وقال الشامي لـFilGoal.com "نملك عرضا سعوديا من أجل التعاقد مع فابيو حكيم. لدينا أيضا 4 أندية من أندية مصرية لضم اللاعب".

وأضاف رئيس بلدية المحلة" اللاعب يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي وما زال صغيرا في السن. ندرس الأفضل مع رغبة اللاعب لتحديد مصيره".

اللاعب النيجيري فيبو أكيم من مواليد عام 2004.

وسبق لللاعب الشاب الذي يجيد اللعب في مركزي الارتكاز ووسط الملعب الهجومي الانضمام لطلائع الجيش في يناير الماضي لمدة شهور.

وعاد أكيم لصفوف بلدية المحلة مع بداية الموسم الجاري ووقع على عقد لمدة 3 سنوات بناء على رغبة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق.

أكيم شارك مع بلدية المحلة في 7 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.