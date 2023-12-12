تشكيل أبطال أوروبا – بايرن بالقوة الضاربة ضد يونايتد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

هاري كين

دفع توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ بقوته الضاربة في التشكيل الأساسي ضد مانشستر يونايتد.

ويستضيف يونايتد منافسه بايرن في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: نصير مزراوي- دايوت أوباميكانو- كيم مين جيه- ألفونسو ديفيز

في الوسط الدفاعي: ليون جوريتسكا- جوشوا كيميتش

في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- جمال موسيالا- ليروي ساني

في الهجوم: هاري كين

وضمن بايرن تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويتصدر بايرن المجموعة بـ13 نقطة ثم كوبنهاجن بخمس نقاط بفارق الأهداف عن جالاتا سراي وأخيرا يونايتد بأربع نقاط.

فيما يحتاج يونايتد للفوز على بايرن مع تعادل كوبنهاجن وجالاتا سراي ليحقق المعجزة ويتأهل لدور الـ16.

أما انتصار يونايتد وأي نتيجة أخرى في مباراة كوبنهاجن وجالاتا سراي فتعني توديعه للبطولة.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ أبطال أوروبا
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