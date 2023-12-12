تشكيل أبطال أوروبا – فاران أساسي مع يونايتد ضد بايرن من أجل المعجزة

عاد رافائيل فاران لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي للمرة الأولى منذ الـ24 من شهر أكتوبر الماضي وذلك لملاقاة بايرن ميونيخ.

ويستضيف يونايتد منافسه بايرن في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتاج يونايتد للفوز على بايرن مع تعادل كوبنهاجن وجالاتا سراي ليحقق المعجزة ويتأهل لدور الـ16.

أما انتصار يونايتد وأي نتيجة أخرى في مباراة كوبنهاجن وجالاتا سراي فتعني توديعه للبطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سفيان أمرابط- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني

ويتصدر بايرن المجموعة بـ13 نقطة ثم كوبنهاجن بخمس نقاط بفارق الأهداف عن جالاتا سراي وأخيرا يونايتد بأربع نقاط.