تيلجراف: جيمس مهدد بالغياب عن يورو 2024

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

بات ريس جيمس مدافع تشيلسي مهددا بالغياب عن بطولة أوروبا المقبلة بسبب الإصابة.

وأعلن تشيلسي اليوم الثلاثاء أن جيمس تعرض لإصابة في أوتار الركبة وسيبدأ برنامج إعادة تأهيله لكن النادي اللندني لم يضع جدولا زمنيا رسميا لغيابه.

وبحسب صحيفة "تيلجراف" البريطانية، فإن إصابة ريس جيمس الأخيرة في أوتار الركبة وضعت آماله بالتواجد في تشكيلة إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت لنهائيات بطولة أوروبا الصيف المقبل في خطر.

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وأوضحت التقارير أن جيمس الذي شارك في 9 مباريات فقط خلال الموسم الحالي، سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة تصل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأشارت التقارير إلا أن جيمس قد يخضع لعملية جراحية، لكن تشيلسي لم يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيخضع لعملية جراحية أم لا يحتاج إلى ذلك.

وبعد غيابه عن كأس العالم في قطر بسبب الإصابة، يتطلع جيمس بشدة للعب في بطولة أوروبا لكن منتخب إنجلترا لديه الآن أربع مباريات فقط قبل البطولة، وبات موقفه محل شك بعد إصابته الأخيرة.

وتحدد موعد مباراة افتتاح يورو 2024 يوم 14 يونيو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

تشيلسي منتخب إنجلترا يورو 2024 ريس جيمس
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