تشكيل أبطال أوروبا – عودة كيبا ضد يونيون برلين.. وخوسيلو أساسي

عاد كيبا حارس مرمى ريال مدريد لتشكيل فريقه لملاقاة يونيون برلين مساء اليوم الثلاثاء في ملعب آندر آلتن فورستيري في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن ريال مدريد تصدره للمجموعة بعدما حصد 15 نقطة.

أما يونيون برلين فيحتل المركز الرابع والأخير بنقطتين.

ويلعب كيبا للمرة الأولى مع ريال مدريد منذ الخامس من شهر نوفمبر الماضي حينما خاض مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فيران جارسيا- ديفيد ألابا- ناتشو فيرنانديز- لوكاس فيرنانديز

في الوسط: جود بيلينجهام- لوكا مودريتش- داني سيبايوس- فيدي فالفيردي

في الهجوم: رودريجو- خوسيلو