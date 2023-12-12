إمام عاشور: أتطلع لكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

عبر إمام عاشور لاعب الأهلي عن شعوره بالحماس تجاه المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية للمرة التاسعة في تاريخه بعد تتويجه الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "متحمس للمشاركة في كأس العالم للأندية في جدة".

وأضاف "أتطلع لكتابة التاريخ معا".

ووصل الأهلي إلى السعودية أمس الإثنين للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم 14 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.