رئيس اتحاد جدة: التعاقد مع حجازي كان نقطة تحول لنا

وصف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة التعاقد مع أحمد حجازي بنقطة التحول في الكبير في مسار فريقه.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وتعاقد اتحاد جدة مع حجازي في صيف 2020 قادماً من ويست بروميتش ليخرج الفريق من دوامة النتائج السيئة إلى المنافسة على الألقاب.

وقال الحائلي عبر "SSC SPORTS": "الأمر كان صعبا، عندما تفكر في التعاقد مع لاعب أساسي في الدوري الانجليزي في ظل وضع الاتحاد الصعب والمعاناة من خطر الهبوط في تلك الفترة".

وأضاف "لم يكن لدينا نجم شباك في الفريق ونعاني من عدم الاستقرار المادي كذلك تعاقدنا مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لكنه لم يوفق. أحمد كعكي نائب رئيس النادي أبلغنا بحصوله على موافقة حجازي وكذلك نادي ويست بروميتش".

وأوضح "حجازي استمع إلينا ووافق على الانضمام للمشروع رغم مخاطر تأخر الرواتب ووضع الفريق الصعب، لقد خاض مباراة الدربي أمام أهلي جدة دون أن يخوض أي تمرين وأوقف عمر السومة أحد نجوم الدوري السعودي آنذاك ونجحنا في الفوز بهدفين دون رد بعد غياب طويل وسيطرة من الغريم على مباريات الدربي".

وأتم "مباراة أهلي جدة كانت نقطة الانطلاقة له مع الفريق حتى وصلنا الآن للمشاركة في كأس العالم للأندية. التعاقد مع حجازي كانت نقطة تحول ومهما أتحدث عنه لن أوفيه حقه".

وعاد حجازي مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغياب 191 يوما عن الفريق، ليشارك ضد سباهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويستعد حجازي للمشاركة في كأس العالم للأندية وقيادة اتحاد جدة الذي تُوج معه بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.