مرتجي: كأس العالم للأندية نقطة انطلاق جديدة لـ الأهلي

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 17:27

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - خالد مرتجي

شدد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية أن البطولة ستكون نقطة انطلاق جديدة للفريق الأحمر خلال الموسم الجاري.

وقال مرتجي في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "هناك حالة تركيز كبيرة لدى لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهناك إصرار من جانبهم على تقديم مستوى مميز يليق بالنادي وتاريخه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية".

وأضاف "مونديال الأندية سيكون نقطة الانطلاق لاستعادة المستوى المميز للفريق، وتحقيق المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري، خصوصا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالوقوف على منصات التتويج".

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وأشاد مرتجي بحفاوة استقبال بعثة الأهلي في السعودية وحرص الجانب السعودي على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

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