قبل شهر من أمم إفريقيا.. بشكتاش يستبعد رباعي إفريقي ضمن خمسة لاعبين

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

فينسنت أبو بكر - بشكتاش

أصدر نادي بشكتاش بيانا باستبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق بسبب سوء الأداء بينهم رباعي إفريقي مقرر مشاركته في أمم إفريقيا.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

رشيد غزال

النادي : بشكتاش

فينسنت أبو بكر

النادي : بشكتاش

بشكتاش

واستبعد بشكتاش كل من الكاميروني فينسنت أبو بكر ومواطنه جيان أونانا والإيفواري إريك بايلي والجزائري رشيد غزال وأخيرا الفرنسي فالنتين روزير.

وكشف بشكتاش في بيانه أن استبعاد الخماسي من قائمة الفريق الفترة المقبلة يأتي بسبب ضعف الأداء وعدم التوافق داخل الفريق.

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وأشارت تقارير تركية إلى أن إدارة بشكتاش الجديد تُفضل عرض الخماسي للبيع في إعادة هيكلة الفريق من جديد.

ويأتي ذلك القرار قبل شهر من انطلاق أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار بداية من 12 يناير المقبل.

وخاض أبو بكر 22 مباراة مع بشكتاش هذا الموسم وساهم في 14 هدفا بتسجيل 11 وصناعة 3 آخرين.

ولعب أبو بكر -31 عاما- 97 مباراة دولية رفقة منتخب الكاميرون وسجل 37 هدفا.

وينتهي تعاقد المهاجم الكاميروني مع بشكتاش بنهاية صيف 2025.

وكان بشكتاش قد خسر مباراته الأخيرة أمام فناربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري التركي.

أما جيان أونانا فلعب 10 مباريات فقط مع بشكتاش هذا الموسم.

وخاض بايلي مدافع كوت ديفوار 8 مباريات فقط مع بشكتاش.

بينما رشيد غزال الدولي الجزائري قد لعب 12 مباراة مع بشكتاش وسجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وأعلن الاتحاد التركي صباح اليوم الثلاثاء تأجيل مباريات الدوري لأجل غير مسمى بسبب أحداث مباراة أنقرة جوتشو أمام ريزا سبور.

الفريقان كانا قد تعادلا بالأمس بهدف لهدف على ملعب أنقرة جوجو وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين بالإضافة لتسجيل ريزا سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ 97.

عقب المباراة نزل فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو واعتدى على خليل أموت ميلير حكم المباراة بالضرب وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

إريك بايلي رشيد غزال فينسنت أبو بكر
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