فرج عامر لـ في الجول: الأهلي رفض استعارتنا لثنائي الفريق.. وننتظر رده بشأن عبد القادر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موقف ناديه من استعارة بعض لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "سموحة طلب منذ فترة استعارة ثنائي الأهلي محمد زعلوك ومعتز محمد خلال فترة الانتقالات في يناير".

وأضاف "الأهلي رفض طلبنا باستعارة الثنائي الشاب، وكنا طلبنا منه استعارة أحمد عبد القادر في يناير".

وأكمل "ولكن الأهلي لم يرد على طلبنا باستعارة عبد القادر في يناير حتى الآن".

أحمد عبد القادر يتواجد حاليا في مصر ولم يسافر مع بعثة الأهلي إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد خروجه من قائمة الفريق الأحمر.

عبد القادر بدأ مسيرته مع شباب الأهلي في 2018 وخرج للإعارة مع الفريق الثاني لنادي سبارتا براج التشيكي، وعاد إلى الأهلي ومنه خرج للإعارة مع سموحة.

قبل أن يعود إلى الأهلي في عام 2021 ويستمر معه حتى الآن.

وفي الموسم الجاري لعب عبد القادر مع الأهلي 7 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها هدف وصنع هدفين.