مران الزمالك – تدريبات خفيفة للحماية من الإجهاد قبل مباراة المصري

خصص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء 12 ديسمر على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني تدريجيا حتى لا يتعرض الفريق للإجهاد في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام فريق المصري.

وأدى الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات تأهيلية أخرى باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الجدول برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي في الوصافة بـ14 نقطة.