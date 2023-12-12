الأهلي يتسلم الزي الخاص بالمشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي تسلمه الزي الخاص بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

من المتوقع أن يحتوي الزي الجديد على شعار البطولة كأبرز التغييرات الجديدة ولكن على الأرجح بنفس التصميم الذي بدأ عليه الموسم.

ويخوض الأهلي حاليا مرانه الأول في السعودية على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وينطلق كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء بمواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية.

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 12 ديسمبر حتى 22.

وينتظر الأهلي الفائز من المباراة لمواجهته في دور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل.

وفي حال حقق الأهلي الفوز في ربع النهائي سيلعب في نصف النهائي ضد فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.