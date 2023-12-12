يوسف شريف يتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة بسكريم في الجول للعبة EAFC 24

أقيمت أمس الإثنين نهائيات بطولة biskrem-FilGoal الأولى للعبة EAFC24.

البطولة بدأت بمشاركة 512 لاعبا عن طريق اللعب أونلاين إلى أن وصل العدد إلى 8 لاعبين تم تصفيتهم.

واستكملت البطولة أمس بداية من دور ربع النهائي.

وتوج يوسف شريف باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على عبد الرحمن محمد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب كلا المتنافسين بمنتخب فرنسا خلال المباراة النهائية.

وحصل يوسف على جهاز بلايستيشن 5 مقدم من بسكريم كجائزة التتويج باللقب.

ويعدكم FilGoal.com بالمزيد من البطولات المقبلة والتي قد تشهد جوائز أكبر.

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣".

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