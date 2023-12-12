يوسف شريف يتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة بسكريم في الجول للعبة EAFC 24

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

يوسف شريف

أقيمت أمس الإثنين نهائيات بطولة biskrem-FilGoal الأولى للعبة EAFC24.

البطولة بدأت بمشاركة 512 لاعبا عن طريق اللعب أونلاين إلى أن وصل العدد إلى 8 لاعبين تم تصفيتهم.

واستكملت البطولة أمس بداية من دور ربع النهائي.

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وتوج يوسف شريف باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على عبد الرحمن محمد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب كلا المتنافسين بمنتخب فرنسا خلال المباراة النهائية.

وحصل يوسف على جهاز بلايستيشن 5 مقدم من بسكريم كجائزة التتويج باللقب.

ويعدكم FilGoal.com بالمزيد من البطولات المقبلة والتي قد تشهد جوائز أكبر.

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣".

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يوسف شريف بسكريم في الجول
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