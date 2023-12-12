افتتاح كأس العالم للأندية .. حفل لفريق Swedish House Mafia ومغني الراب Busta Rhymes
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
تنطلق الليلة بطولة كأس العالم للأندية في جدة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.
ويسبق المباراة حفل افتتاح من إحياء فريق الموسيقى الالكترونية السويدي Swedish House Mafia ومغني الراب الأمريكي Busta Rhymes، وفقًا لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
من المقرر أن تقام الحفلة ليلة 12 ديسمبر في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت مصر، وستكون مدتها 25 دقيقة.
تعرف أكثر على الحفل من هنا
نرشح لكم
منتخب السعودية يلاقي فلسطين ولبنان استعدادا لكأس آسيا قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه في غياب رونالدو.. النصر يختتم مجموعات أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (2)-(1) سباهان بعد غياب 191 يوما.. حجازي أساسي في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان