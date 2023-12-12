افتتاح كأس العالم للأندية .. حفل لفريق Swedish House Mafia ومغني الراب Busta Rhymes

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

افتتاح كأس العالم للأندية

تنطلق الليلة بطولة كأس العالم للأندية في جدة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

ويسبق المباراة حفل افتتاح من إحياء فريق الموسيقى الالكترونية السويدي Swedish House Mafia ومغني الراب الأمريكي Busta Rhymes، وفقًا لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من المقرر أن تقام الحفلة ليلة 12 ديسمبر في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت مصر، وستكون مدتها 25 دقيقة.

أخبار متعلقة:
لمدة طويلة.. توتنام يمدد تعاقده مع أودوجي قرعة كأس ملك إسبانيا - مواجهتان سهلتان لـ ريال مدريد وبرشلونة.. وفرحة عارمة صلاح والأهلي وكولر والشناوي ضمنهم.. تعرف على المتنافسين النهائيين على جلوب سوكر مترجمه: كولر أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي.. ويتعرض لأكبر ظلم رأيته في حياتي

تعرف أكثر على الحفل من هنا

كأس العالم للأندية
نرشح لكم
منتخب السعودية يلاقي فلسطين ولبنان استعدادا لكأس آسيا قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه في غياب رونالدو.. النصر يختتم مجموعات أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (2)-(1) سباهان بعد غياب 191 يوما.. حجازي أساسي في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان
أخر الأخبار
فيرديناند محذرا أراوخو: لا تغامر بمسيرتك وتذهب إلى مانشستر يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف شريف يتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة بسكريم في الجول للعبة EAFC 24 35 دقيقة | Gamers
افتتاح كأس العالم للأندية .. حفل لفريق Swedish House Mafia ومغني الراب Busta Rhymes 48 دقيقة | آسيا
لمدة طويلة.. توتنام يمدد تعاقده مع أودوجي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس ملك إسبانيا - مواجهتان سهلتان لـ ريال مدريد وبرشلونة.. وفرحة عارمة ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح والأهلي وكولر والشناوي ضمنهم.. تعرف على المتنافسين النهائيين على جلوب سوكر ساعة | الكرة المصرية
مترجمه: كولر أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي.. ويتعرض لأكبر ظلم رأيته في حياتي ساعة | الكرة المصرية
تشيلسي يعلن إصابة جيمس في أوتار الركبة.. وهذا هو الحل لعدم تكرارها 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم