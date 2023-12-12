افتتاح كأس العالم للأندية .. حفل لفريق Swedish House Mafia ومغني الراب Busta Rhymes

تنطلق الليلة بطولة كأس العالم للأندية في جدة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

ويسبق المباراة حفل افتتاح من إحياء فريق الموسيقى الالكترونية السويدي Swedish House Mafia ومغني الراب الأمريكي Busta Rhymes، وفقًا لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من المقرر أن تقام الحفلة ليلة 12 ديسمبر في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت مصر، وستكون مدتها 25 دقيقة.

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