قرعة كأس ملك إسبانيا - مواجهتان سهلتان لـ ريال مدريد وبرشلونة.. وفرحة عارمة

أقيمت قرعة كأس ملك إسبانيا منذ قليل لدور الـ32 من البطولة.

وسيلاقي ريال مدريد وبرشلونة فرقتين من دوري الدرجة الرابعة ولذلك ستكون مباراتين سهلتين إلا إذا كان للفرقتين رأي آخر.

وسيلعب ريال مدريد ضد أراندينا، وعلى الجانب الآخر برشلونة ضد بارباسترو.

فرحة لا تصدق

أثناء إجراء القرعة كان فريق أراندينا يتابعها وعندما علم الفريق بأنه سيلعب ضد ريال مدريد فرح اللاعبين بطريقة لا تصدق لأن ذلك سيعطيهم شهرة أكبر وبث المباراة عالميا ليشاهدهم الجماهير وللنادي الملكي شعبية جارفة حول العالم.

وجاءت المباريات كالآتي:

كاستيون × أوساسونا

لوجو × أتليتكو مدريد

سالامانكا × فياريال

إلشي × جيرونا

بورجوس × ريال مايوركا

تينيريفي × لاس بالماس

إسبانيول × خيتافي

فيرول × إشبيلية

هويسكا × رايو فايكانو

أموريبييتا × سيلتا فيجو

كارتاجينا × فالنسيا

إيبار × أتلتيك بلباو

ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس

وتلعب المباراة بنظام المباراة الواحدة.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب البطولة بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف وتوج بالكأس للمرة الـ20 في تاريخ ريال مدريد.