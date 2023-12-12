صلاح والأهلي وكولر والشناوي ضمنهم.. تعرف على المتنافسين النهائيين على جلوب سوكر

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

جلوب سوكر

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في جوائز مختلفة للتويج بها في حفل جوائز جلوب سوكر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

ريال مدريد
ليفربول

وكذلك تواجد النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر ومحمد الشناوي حارس المرمى.

ودخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة في القائمة النهائية للمنافسة على أفضل لاعب في عام 2023.

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وينافس كل من:

جود بيلينجهام

كريم بنزيمة

كيفن دي بروين

إيرلنج هالاند

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

فيكتور أوسيمين

كريستيانو رونالدو

برناردو سيلفا

فينيسيوس جونيور

كريم بنزيمة كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2022 من جلوب سوكر.

هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

وينافس كل من:

ليونيل ميسي

نيمار

كريستيانو رونالدو

جود بيلينجهام

جائزة أفضل نادي في العالم

تواجد الأهلي وسط المرشحين النهائيين للتتويج بجائزة أفضل ناد في العالم ورفقته كل من:

الهلال السعودي

فلومينينسي البرازيلي

إنتر ميلان الإيطالي

اتحاد جدة السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي

برشلونة الإسباني

إشبيلية الإسباني

وكذلك تواجد الأهلي في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط ورفقته كل من:

الهلال السعودي

اتحاد جدة السعودي

النصر السعودي

شباب الأهلي دبي

بينما المدير الفني السويسري كولر يتنافس رفقة أفضل مدربي العالم وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

ليونيل سكالوني (الأرجنتيني)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

تشافي هيرنانديز (برشلونة)

وترشح الشناوي لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.
منافسا كل من:
كريستيانو رونالدو (النصر)
كريم بنزيمة (اتحاد جدة)
رياض محرز (أهلي جدة)
سالم الدوسري "الهلال)

ودخل عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي وفريق نوفي بازار الصربي ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وينافس كل من:

سعود عبد الحميد

فيراس البريكان

جود بيلينجهام

مويسيس كايسيدو

إنزو فيرنانديز

جافي

أردا جولير

يوشو جفارديول

لامين جمال

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

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