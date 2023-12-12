صلاح والأهلي وكولر والشناوي ضمنهم.. تعرف على المتنافسين النهائيين على جلوب سوكر
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 15:06
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في جوائز مختلفة للتويج بها في حفل جوائز جلوب سوكر.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وكذلك تواجد النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر ومحمد الشناوي حارس المرمى.
ودخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة في القائمة النهائية للمنافسة على أفضل لاعب في عام 2023.
وينافس كل من:
جود بيلينجهام
كريم بنزيمة
كيفن دي بروين
إيرلنج هالاند
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
فيكتور أوسيمين
كريستيانو رونالدو
برناردو سيلفا
فينيسيوس جونيور
كريم بنزيمة كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2022 من جلوب سوكر.
هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.
وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.
🏆 THE FINALISTS in the BEST MEN'S PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bellingham, Benzema, Bernardo, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi, Osimhen, Ronaldo, Salah, and Vinícius Jr.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/oVw0af5Bdk to select your winner. pic.twitter.com/gELaDNKCUz— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.
وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.
وينافس كل من:
ليونيل ميسي
نيمار
كريستيانو رونالدو
جود بيلينجهام
🏆 THE FINALISTS in the FANS’ FAVOURITE PLAYER OF THE YEAR category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bellingham, Messi, Neymar Jr., Ronaldo , and Salah.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/jtecDgqmbX to select your winner. pic.twitter.com/E9NyFXvUv0— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
جائزة أفضل نادي في العالم
تواجد الأهلي وسط المرشحين النهائيين للتتويج بجائزة أفضل ناد في العالم ورفقته كل من:
الهلال السعودي
فلومينينسي البرازيلي
إنتر ميلان الإيطالي
اتحاد جدة السعودي
مانشستر سيتي الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي
نابولي الإيطالي
برشلونة الإسباني
إشبيلية الإسباني
🏆 YOUR VOTES ARE IN! #GlobeSoccer Awards 2023 finalists for BEST MEN'S CLUB: Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Arsenal, Barcelona, Fluminense, Inter, Man City, Napoli, and Sevilla.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/gpgyXcU3FS to select your winner. pic.twitter.com/CvTDrhN00m— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
وكذلك تواجد الأهلي في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط ورفقته كل من:
الهلال السعودي
اتحاد جدة السعودي
النصر السعودي
شباب الأهلي دبي
🏆#GlobeSoccer Awards 2023 finalists for BEST MIDDLE EAST CLUB : Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, and Shabab Al Ahli.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/GQEQ5bDinq to select your winner. pic.twitter.com/9RIr1K6rii— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
بينما المدير الفني السويسري كولر يتنافس رفقة أفضل مدربي العالم وهم:
كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)
ميكيل أرتيتا (أرسنال)
ليونيل سكالوني (الأرجنتيني)
بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)
سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)
تشافي هيرنانديز (برشلونة)
YOUR VOTES ARE IN! 🏆 THE FINALISTS in the BEST COACH category at #GlobeSoccer Awards 2023: Ancelotti, Arteta, Guardiola, Inzaghi, Koller, Scaloni, Spalletti, and Xavi.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/pHSRsAyWYU to select your winner. pic.twitter.com/1mVlcrSotS— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
🏆 THE FINALISTS in the BEST MIDDLE EAST PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Al-Dawsari, Benzema, El Shenawy, Mahrez, and Ronaldo.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/XvXQ40AsUg to select your winner. pic.twitter.com/LOedq8IxXF— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
ودخل عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي وفريق نوفي بازار الصربي ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.
وينافس كل من:
سعود عبد الحميد
فيراس البريكان
جود بيلينجهام
مويسيس كايسيدو
إنزو فيرنانديز
جافي
أردا جولير
يوشو جفارديول
لامين جمال
🏆 THE FINALISTS in the #POWERHORSE EMERGING PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Abdulhamid, Al-Buraikan, Bellingham, Caicedo, Enzo, Fayed, Gavi, Guler, Gvardiol, and Yamal.
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/5etIqPMQe3 to select your winner.#UnstoppableYou pic.twitter.com/hEOAWg0ea4— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.
يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.