مترجمه: كولر أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي.. ويتعرض لأكبر ظلم رأيته في حياتي

أرسل خالد جوادي مترجم مارسيل كولر في الجهاز الفني للنادي الأهلي رسالة دعم لمدرب الفريق الأحمر.

ونشر الجوادي صورته مع كولر عبر حسابه على فيسبوك مع كتابته لرسالة دعم طويلة.

ووصف الجوادي كولر خلال رسالته بالإنسان الملهم وأحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالأرقام وصاحب القلب الكبير.

ويرى الجوادي أن كولر يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالة قد شاهدها في حياته، كما يرى أنه قد تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة وأن النتائج السلبية الأخيرة لا دخل له فيها وسببها يعود فقط لعدم التوفيق والإرهاق بعد المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة القدم وهو ما يحدث لجميع الفرق التي شاركت فيه.

وتعادل الأهلي في 4 من آخر 5 مباريات بجميع البطولات، كما بدأ الفريق موسمه الإفرقي بخسارة لقبي الدوري الإفريقي لكرة القدم وكأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية وينتظر الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وحصل كولر مؤخرا على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والمقدمة من كاف، كما حصل الأهلي على جائزة أفضل نادي بعد الفوز بالنسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا.