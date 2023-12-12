عمر فايد ينافس بيلينجهام وبيدري على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 13:56
كتب : FilGoal
أعلنت جلوب سوكر عن قائمة المرشحين النهائية للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023.
عمر فايد
النادي : فنرباهتشة
ودخل عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي وفريق نوفي بازار الصربي ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة.
ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.
ويتنافس عمر فايد على الجائزة مع كل من
سعود عبد الحميد
فيراس البريكان
جود بيلينجهام
مويسيس كايسيدو
إنزو فيرنانديز
جافي
أردا جولير
يوشو جفارديول
لامين جمال
وتقدم الجائزة للفائز بحسب تصويت الجماهير.
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