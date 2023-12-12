الأهلي وكولر والشناوي ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023

وصل النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للتصفيات النهائية للحصول على جوائز من جلوب سوكر 2023 من مجلس دبي الرياضي.

ويوجد عدة جوائز مختلفة لجلوب سوكر مثل أفضل لاعب ولاعبة في العام واللاعب المفضل للجماهير وأفضل نادي في الكرة للرجال والسيدات ومدير فني.

وكذلك أفضل لاعب ونادي في الشرق الأوسط، ويتواجد الأهلي ومدربه مارسيل كولر.

جائزة أفضل نادي في العالم

تواجد الأهلي وسط المرشحين النهائيين للتتويج بجائزة أفضل ناد في العالم ورفقته كل من:

الهلال السعودي

فلومينينسي البرازيلي

إنتر ميلان الإيطالي

اتحاد جدة السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي

برشلونة الإسباني

إشبيلية الإسباني

🏆 YOUR VOTES ARE IN!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ #GlobeSoccer Awards 2023 finalists for BEST MEN'S CLUB: Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Arsenal, Barcelona, Fluminense, Inter, Man City, Napoli, and Sevilla. PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/gpgyXcU3FS to select your winner. pic.twitter.com/CvTDrhN00m — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023

وكذلك تواجد الأهلي في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط ورفقته كل من:

الهلال السعودي

اتحاد جدة السعودي

النصر السعودي

شباب الأهلي دبي

🏆#GlobeSoccer Awards 2023 finalists for BEST MIDDLE EAST CLUB : Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, and Shabab Al Ahli. PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/GQEQ5bDinq to select your winner. pic.twitter.com/9RIr1K6rii — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023

بينما المدير الفني السويسري كولر يتنافس رفقة أفضل مدربي العالم وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

ليونيل سكالوني (الأرجنتيني)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

تشافي هيرنانديز (برشلونة)

YOUR VOTES ARE IN!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 🏆 THE FINALISTS in the BEST COACH category at #GlobeSoccer Awards 2023: Ancelotti, Arteta, Guardiola, Inzaghi, Koller, Scaloni, Spalletti, and Xavi. PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/pHSRsAyWYU to select your winner. pic.twitter.com/1mVlcrSotS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December12, 2023 وترشح الشناوي لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط. وترشح الشناوي لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

منافسا كل من:

كريستيانو رونالدو (النصر)

كريم بنزيمة (اتحاد جدة)

رياض محرز (أهلي جدة)

سالم الدوسري "الهلال)