صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر

أعلنت جلوب سوكر قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2023.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ودخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة في القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

جود بيلينجهام

كريم بنزيمة

كيفن دي بروين

إيرلنج هالاند

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

فيكتور أوسيمين

كريستيانو رونالدو

برناردو سيلفا

فينيسيوس جونيور.

🏆 THE FINALISTS in the BEST MEN'S PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bellingham, Benzema, Bernardo, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi, Osimhen, Ronaldo, Salah, and Vinícius Jr. PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/oVw0af5Bdk to select your winner. pic.twitter.com/gELaDNKCUz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023

كريم بنزيمة كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2022 من جلوب سوكر.

هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.