صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

أعلنت جلوب سوكر قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2023.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ودخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة في القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

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ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

جود بيلينجهام

كريم بنزيمة

كيفن دي بروين

إيرلنج هالاند

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

فيكتور أوسيمين

كريستيانو رونالدو

برناردو سيلفا

فينيسيوس جونيور.

كريم بنزيمة كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2022 من جلوب سوكر.

هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي جلوب سوكر
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