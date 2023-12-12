ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 13:06

كتب : محمد رؤوف

ريال مدريد ضد غرناطة

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى معادلة رقم بايرن ميونيخ الألماني التاريخي في دوري أبطال أوروبا بالفوز على يونيون برلين الألماني.

وحقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في دور المجموعات 3 مرات في النظام الحالي والذي تأسس في 1992، وفي المقابل تمكن ريال مدريد من تحقيق ذلك مرتين فقط في موسمي 2011-2012 و2014-2015.

ويستعد النادي الملكي لمواجهة يونيون برلين اليوم الثلاثاء 12 ديسمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب

ولدى ريال مدريد حاليا العلامة الكاملة في مجموعته وفي حالة الفوز على يونيون برلين سيعادل رقم بايرن ميونيخ ولكن.

هل ستصطحب اللعنة ريال مدريد؟

تاريخيا في المرتين التي حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في مجموعته قبل استكمال مشوار البطولة لم يكن أفضل شيء للنادي الملكي فلماذا؟

في موسم 2011-2012 عندما تمكن ريال مدريد من تحقيق ذلك الإنجاز خرج من بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2-1 إذ فاز كل فريق على أرضه.

ولُعبت ركلات ترجيح لتحديد المتأهل وخسر ريال مدريد 3-1 واعترف جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق وقتها أنه بكى رفقة مساعده إيتور كارانكا بسبب عدم التأهل للنهائي.

وفي المرة الثانية موسم 2014-2015 فخرج أيضا ريال مدريد من دور نصف النهائي من يوفنتوس الإيطالي، بعدما خسر النادي الملكي في ذهاب 2-1 وتعادل في الإياب 1-1 تحت قيادة المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.

وبالتالي هل ستصطحبه اللعنة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا إذا تمكن من الفوز على يونيون برلين وحقق العلامة الكاملة؟

ريال مدريد بايرن ميونيخ يوفنتوس جوزيه مورينيو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا مخالفا مدرب ناديه.. المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: هناك مناقشات للتعاقد مع أراوخو رد ستار يحطم رقما قياسيا لـ ريال مدريد ظل 58 عاما جيمس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة ميلان يعلن عودة إبراهيموفيتش
أخر الأخبار
ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟ 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة ساعة | الدوري الإسباني
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض 2 ساعة | أمريكا
الشحات: تحقيق أرقام قياسية في مونديال الأندية يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم