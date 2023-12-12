ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى معادلة رقم بايرن ميونيخ الألماني التاريخي في دوري أبطال أوروبا بالفوز على يونيون برلين الألماني.

وحقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في دور المجموعات 3 مرات في النظام الحالي والذي تأسس في 1992، وفي المقابل تمكن ريال مدريد من تحقيق ذلك مرتين فقط في موسمي 2011-2012 و2014-2015.

ويستعد النادي الملكي لمواجهة يونيون برلين اليوم الثلاثاء 12 ديسمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولدى ريال مدريد حاليا العلامة الكاملة في مجموعته وفي حالة الفوز على يونيون برلين سيعادل رقم بايرن ميونيخ ولكن.

هل ستصطحب اللعنة ريال مدريد؟

تاريخيا في المرتين التي حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في مجموعته قبل استكمال مشوار البطولة لم يكن أفضل شيء للنادي الملكي فلماذا؟

في موسم 2011-2012 عندما تمكن ريال مدريد من تحقيق ذلك الإنجاز خرج من بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2-1 إذ فاز كل فريق على أرضه.

ولُعبت ركلات ترجيح لتحديد المتأهل وخسر ريال مدريد 3-1 واعترف جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق وقتها أنه بكى رفقة مساعده إيتور كارانكا بسبب عدم التأهل للنهائي.

وفي المرة الثانية موسم 2014-2015 فخرج أيضا ريال مدريد من دور نصف النهائي من يوفنتوس الإيطالي، بعدما خسر النادي الملكي في ذهاب 2-1 وتعادل في الإياب 1-1 تحت قيادة المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.

وبالتالي هل ستصطحبه اللعنة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا إذا تمكن من الفوز على يونيون برلين وحقق العلامة الكاملة؟