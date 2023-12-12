 FilGoal | أخبار | تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور

تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

الاعتداء على حكم مباراة أنقرة جوجو وريزاسبور

أعلن محمد بوكيسكي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب أحداث مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور.

الفريقان كانا قد تعادلا بالأمس بهدف لهدف على ملعب أنقرة جوجو وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين بالإضافة لتسجيل ريزا سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ 97.

عقب المباراة نزل فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو واعتدى على خليل أموت ميلير حكم المباراة بالضرب وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

أخبار متعلقة:
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية

May be an image of 3 people, people playing football, people playing American football and text

صباح اليوم تم اعتقال رئيس أنقرة جوجو بالإضافة إلى شخصين أخرين لاتهامهم بالاعتداء على الحكم وتم توجيه تهم جنائية لهم.

رابطة الحكام الأتراك كانت قد دعت الحكام للإضراب عن إدارة مباريات الدوري التركي بسبب أحداث المباراة قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي فيما بعد.

إيمري بيليزوجلو مدرب أنقرة جوجو رفض التعليق على الواقعة سوى بتأكيده على الشعور بالحزن مما حد عقب المباراة.

May be an image of 3 people, people playing football, people playing American football and text that says

ومن المتوقع أن يستقيل فاروق كوكا من منصبة كرئيس لنادي أنقرة جوجو أو أن يتم استبعاده عن إدارة النادي.

الغريب في الأمر هو إن فاروق كان قد حصل منذ عدة أشهر على جائزة اللعب النظيف في الدوري التركي.

أنقرة جوجو يحتل المركز الـ 11 في الدوري التركي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما يحتل ريزا سبور المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ريزا سبور أنقرة جوجو الدوري التركي
نرشح لكم
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا مخالفا مدرب ناديه.. المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: هناك مناقشات للتعاقد مع أراوخو رد ستار يحطم رقما قياسيا لـ ريال مدريد ظل 58 عاما جيمس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة ميلان يعلن عودة إبراهيموفيتش لا ريبوبليكا: ميلان قد يعلن عودة إبراهيموفيتش يوم الاثنين
أخر الأخبار
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض 2 ساعة | أمريكا
الشحات: تحقيق أرقام قياسية في مونديال الأندية يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 ديسمبر - انطلاق كأس العالم للأندية.. ودوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم