تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور

أعلن محمد بوكيسكي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب أحداث مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور.

الفريقان كانا قد تعادلا بالأمس بهدف لهدف على ملعب أنقرة جوجو وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين بالإضافة لتسجيل ريزا سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ 97.

عقب المباراة نزل فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو واعتدى على خليل أموت ميلير حكم المباراة بالضرب وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

صباح اليوم تم اعتقال رئيس أنقرة جوجو بالإضافة إلى شخصين أخرين لاتهامهم بالاعتداء على الحكم وتم توجيه تهم جنائية لهم.

رابطة الحكام الأتراك كانت قد دعت الحكام للإضراب عن إدارة مباريات الدوري التركي بسبب أحداث المباراة قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي فيما بعد.

إيمري بيليزوجلو مدرب أنقرة جوجو رفض التعليق على الواقعة سوى بتأكيده على الشعور بالحزن مما حد عقب المباراة.

ومن المتوقع أن يستقيل فاروق كوكا من منصبة كرئيس لنادي أنقرة جوجو أو أن يتم استبعاده عن إدارة النادي.

الغريب في الأمر هو إن فاروق كان قد حصل منذ عدة أشهر على جائزة اللعب النظيف في الدوري التركي.

أنقرة جوجو يحتل المركز الـ 11 في الدوري التركي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما يحتل ريزا سبور المركز الثامن برصيد 22 نقطة.