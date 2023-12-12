بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة

مدح ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يونيون برلين الألماني، جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة بين الفريقين.

وسيلاقي ريال مدريد نظيره يونيون برلين اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وقال المدافع الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بيلينجهام مخلوق فضائي، مندهش للغاية ليس بسبب الجودة الفنية التي لديه كما كان يعلم الجميع، ولكن بسبب كيفية تأقلمه".

وأضاف "أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما ورفقة فريق مثل ريال مدريد وعادة أن هذا يستغرق الكثير من الوقت".

وأنهى حديثه قائلا: "بيلينجهام مثل القليل من اللاعبين الكبار كان لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ليتأقلم وذلك يثير الإعجاب، سيترشح للحصول على الكرة الذهبية في الأعوام المقبلة".

ويتصدر ريال مدريد مجموعته بالعلامة الكاملة 15 نقطة وضمن التأهل إلى دور الـ16، ويأتي نابولي الإيطالي في الوصافة بـ7 نقاط وسبورتينج براجا البرتغالي في المركزالثالث بـ4 نقاط، ويتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطتين فقط.

ولعب بيليجهام 18 مباراة خلال الموسم الجاري مسجلا 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويحتل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق صدارة جدول هدافي الدوري الإسباني بـ12 هدفا.

وانتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 103 مليون يورو.