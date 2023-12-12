 FilGoal | أخبار | بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة

بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد نابولي

مدح ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يونيون برلين الألماني، جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة بين الفريقين.

وسيلاقي ريال مدريد نظيره يونيون برلين اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وقال المدافع الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بيلينجهام مخلوق فضائي، مندهش للغاية ليس بسبب الجودة الفنية التي لديه كما كان يعلم الجميع، ولكن بسبب كيفية تأقلمه".

أخبار متعلقة:
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض

وأضاف "أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما ورفقة فريق مثل ريال مدريد وعادة أن هذا يستغرق الكثير من الوقت".

وأنهى حديثه قائلا: "بيلينجهام مثل القليل من اللاعبين الكبار كان لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ليتأقلم وذلك يثير الإعجاب، سيترشح للحصول على الكرة الذهبية في الأعوام المقبلة".

ويتصدر ريال مدريد مجموعته بالعلامة الكاملة 15 نقطة وضمن التأهل إلى دور الـ16، ويأتي نابولي الإيطالي في الوصافة بـ7 نقاط وسبورتينج براجا البرتغالي في المركزالثالث بـ4 نقاط، ويتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطتين فقط.

ولعب بيليجهام 18 مباراة خلال الموسم الجاري مسجلا 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويحتل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق صدارة جدول هدافي الدوري الإسباني بـ12 هدفا.

وانتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 103 مليون يورو.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ليوناردو بونوتشي بيلينجهام
نرشح لكم
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان مخالفا مدرب ناديه.. المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: هناك مناقشات للتعاقد مع أراوخو رد ستار يحطم رقما قياسيا لـ ريال مدريد ظل 58 عاما بعد تأجيلها بسبب حالة وفاة.. تحديد موعد استكمال لقاء غرناطة وأتليتك بلباو رباعية غير مسبوقة استعاد بها صدارة الدوري.. جيرونا يهزم برشلونة لأول مرة في التاريخ انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(4) جيرونا.. فوز تاريخي تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة تأجيل مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع
أخر الأخبار
ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟ دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض 2 ساعة | أمريكا
الشحات: تحقيق أرقام قياسية في مونديال الأندية يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم