ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان

يبدو أن مسلسل رحيل او استمرار كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن النادي قد بدأ مرة أخرى والآن من التقارير الفرنسية.

وارتبط مبابي كثيرا بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في الأعوام الماضية وخاصة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مستقبل مبابي غير مرتبط بنتائج فريقه في دوري أبطال أوروبا سواء تأهل من دور المجموعات أو ذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأفادت أن مستقبل مبابي لا يرتبط بأي شيء قد يحدث رياضيا للفريق الذي يدربه لويس إنريكي المدير الفني الإسباني، بالرغ من فارق العوائد بين البطولتين وكذلك إذا تذيل مجموعته ولن يلعب في أي بطولة أوروبية.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 24 عاما بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي يريده بدون العودة إلى سان جيرمان بداية من شهر يناير المقبل في العام الجديد 2024 على أن يرحل في الصيف القادم دون الرجوع للحصول على موافقة سان جيرمان.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأخير من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.

ويتصدر دوترموند ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي سان جيرمان في الوصافة بـ7 نقاط، ونيوكاسل في المركز الثالث بـ5 نقاط ويتذيل ميلان المجموعة بنفس الرصيد 5 نقاط.

وبالتالي من الممكن أن سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 أو يذهب إلى الدوري الأوروبي أو يخرج من البطولة نفسها والبطولات الأوروبية إذا تذيل الترتيب.

ولذلك الفوز فقط ضد دورتموند يضمن له التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي يحلم ناصر الخليفي رئيس النادي بالتتويج بها.