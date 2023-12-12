بعد استبعاده.. تشافي يستدعي ثلاثي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعض التعديلات في قائمة فريقه التي ستتوجه لمواجهة رويال أنتويرب البلجيكي.

ويستعد برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة الجديدة تواجد كل من إلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو وروبرت ليفاندوسكي بعد أن كان قد أعلن قائمة أولى دون تواجدهم.

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واستمر استبعاد فرينكي دي يونج سواء في القائمة الأولى أو الثانية بسبب مرضه.

سبب تواجد الثلاثي في القائمة هو عدم معرفة برشلونة لموعد العودة من بلجيكا لذلك أراد تشافي اصطحابهم معه ليواصلون التدريبات مع الفريق دون انقطاع على أن يعطيهم الراحة خلال المباراة.

وجاءت القائمة الجديدة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أسترالاجا – دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – سيرجي روبيرتو – جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

الوسط: بيدري – أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز – أليكس جاريدو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – جواو فيليكس – لامين جمال – أنخيل ألاركون – مارك جويو.

وضمن برشلونة التأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة حتى الآن وبفارق ثلاث نقاط عن كل من بورتو وشاختار الذين يتفوق عليهم في المواجهات المباشرة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا رويال أنتويرب
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