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أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 11:07

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي أفشة

أوضح محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أن حالة القلق لدى بعض اللاعبين حاليا طبيعية بسبب إهدار العديد من الفرص في المباريات السابقة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال أفشة لموقع الأهلي الرسمي: "حالة القلق لدى بعض اللاعبين طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيرا، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض المباريات، وهذه طبيعة كرة القدم لكن دائما علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد الجماهير".

وأضاف "الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائما صاحب الأرقام القياسية، ‏والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد".

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وتابع "سبق وحصلنا على المركز الثالث، ونسعى لتحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من البطولة".

وواصل "جماهير الأهلي تطمح بكل تأكيد للتتويج بكأس العالم للأندية ونحن لدينا مسئولية كبيرة تجاه ذلك، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير واللاعبين والفوز باللقب".‎

وأكمل "لدينا ذكريات رائعة في البطولة، كنا نستمتع بمشاهدة اللقاءات عندما شارك فيها الأهلي باليابان ‏وكانت تنطلق المباريات في السادسة صباحا، ولذلك فأن المشاركة في البطولة حافز ودافع كبير للاعبين، وسنسعى لتقديم أفضل ‏مستوى".

وواصل "في النسخة الماضية من البطولة صعدنا لنصف النهائي، وواجهنا ناد كبير بحجم ريال مدريد، وبالتأكيد تسجيل الأهداف في البطولة ‏يكتب في تاريخ أي لاعب".‎

وأنهى حديثه قائلا: "جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان ودعم الفريق بصفة مستمرة، وبصفة شخصية أحب دائما أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم حاليا".‎

وتبدأ البطولة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة بمشاركة بطل إفريقيا.

ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.

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