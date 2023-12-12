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اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي قيمه بجولة ودية في السعودية استعدادا لبداية الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

ويشارك إنتر ميامي بكأس الرياض خلال جولته والتي سيلعب فيها مباراتين ضد كل من النصر والهلال السعوديان.

الجولة هي الخارجية الأولى لإنتر ميامي والمعسكر الخارجي الأول للفريق في تاريخه.

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مواجهة إنتر ميامي والنصر ستسمح بالتواجه للمرة الأخيرة ربما في التاريخ بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتواجه النجمان لآخر مرة في مباراة ودية بين نجوم النصر والهلال ضد باريس ان جيرمان عندما كان ميسي لاعبا للفريق الفرنسي.

إنتر ميامي كان قد أعلن المواجهة في وقت سابق، قبل أن يحذف الإعلان وينفي مشاركته في الجولة ولكنه أعاد نشره مع تفاصيل أكثر حاليا.

وسيبدأ إنتر ميامي كأس الرياض بمواجهة الهلال متصدر الدوري السعودي يوم 29 يناير قبل أن يواجه النصر يوم 1 فبراير.

مواجهة الهلال لن تسمح لميسي لمواجهة زميله السابق في باريس سان جيرمان وبرشلونة وصديقه نيمار الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتواجه ميسي ورونالدو 35 مرة من قبل حقق خلالهم النجم الأرجنتيني الفوز في 15 مقابل 10 للبرتغالي، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل.

وسجل ميسي 21 هدفا في المباريات التي جمعت بينهما، بينما سجل رونالدو 20 هدفا.

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