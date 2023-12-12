الشحات: تحقيق أرقام قياسية في مونديال الأندية يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

شدد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي أن تحقيقه الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم للأندية شيء يسعده، لكن فوز الأهلي في المباريات أهم من الإنجازات الشخصية.

وقال الشحات لموقع الأهلي الرسمي: "المشاركة في كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائما تحسب للنادي، خاصة أننا نشارك في النسخة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة خلال النسخة الحالية من أجل الجماهير الأهلي".

وأضاف "أنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة".

ويعتبر الشحات اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ12 مباراة ولعب 4 نسخ بواقع نسخة واحدة مع العين الإماراتي و3 مع الأهلي وفي انتظار الرابعة خلال الأيام المقبلة.

وتابع "مدربنا مارسيل كولر دائما يتحدث معنا عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيزنا للظهور بشكل قوي خاصة أن هذه البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرفة بكل تأكيد".

وواصل "حققت مع نادي العين الإماراتي الميدالية الفضية، وكان إنجازا كبيرا بكل تأكيد وكنت سعيدا بذلك، ومع الأهلي حققت الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل والوصول للمباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ذلك".

واستمر "كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة لي ويحملني مسئولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية".

وفي حالة تسجيل الشحات هدفا واحدا سيكون هداف العرب في البطولة إذ أحرز الآن 3 أهداف.

وبسؤاله عن أبرز الأحداث في مشواره خلال المشاركة بالبطولة قال: "كأس العالم للأندية دائما تشهد مباريات قوية، ولكن أبرز المواجهات بالنسبة لي هي اللعب أمام ريال مدريد الإسباني مرتين، الأولى خلال وجودي مع فريق العين الإماراتي والثانية مع الأهلي في النسخة الماضية من البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "أقول لجماهير الأهلي تشجيعكم لنا سيكون حافزا للظهور بشكل قوي خلال البطولة، وسنقاتل من أجل إسعادكم".

وتبدأ البطولة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة بمشاركة بطل إفريقيا.

ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.