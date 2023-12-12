مواعيد مباريات الثلاثاء 12 ديسمبر - انطلاق كأس العالم للأندية.. ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 10:26
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية بالمواجهة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، كما تبدأ الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كأس العالم للأندية
اتحاد جدة × أوكلاند سيتي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.
دوري أبطال أوروبا
إيندهوفين × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
لانس × إشبيلية.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
يونيون برلين × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
سالزبورج × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
نابولي × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
مانشستر يونايتد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
إنتر × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كوبنهاجن × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
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