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مواعيد مباريات الثلاثاء 12 ديسمبر - انطلاق كأس العالم للأندية.. ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية بالمواجهة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، كما تبدأ الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية

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اتحاد جدة × أوكلاند سيتي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفين × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

لانس × إشبيلية.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

يونيون برلين × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سالزبورج × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

نابولي × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

مانشستر يونايتد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إنتر × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كوبنهاجن × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

اتحاد جدة كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
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