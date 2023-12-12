مواعيد مباريات الثلاثاء 12 ديسمبر - انطلاق كأس العالم للأندية.. ودوري أبطال أوروبا

بعد غرامة يويفا.. بايرن ميونيخ يناشد جماهيره

مؤتمر تين هاج: بايرن؟ قادرون على إسقاط أي منافس

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إنتر يخطف التعادل من بنفيكا بعد التأخر بثلاثية.. وبايرن ميونيخ يتعادل مع كوبنهاجن

تين هاج: ألوم نفسي لو ودعنا دوري الأبطال.. لكننا نتحسن في المشروع

بطولته المفضلة في انتظاره.. إشبيلية يسقط بعد عودة إيندهوفن ويودع دوري الأبطال

برونو فيرنانديز: لم نكن حاسمين ضد جالاتا سراي.. علينا التفكير في الفريق قبل أنفسنا

انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (4)-(2) نابولي.. فوز الملكي