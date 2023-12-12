أول تعليق من بيرسي تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

عبر بيرسي تاو لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا وذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في المغرب.

وقال تاو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "شكرا لكم على اختياري.. أشعر بالتواضع والسعادة لحصولي على الجائزة. شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق".

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وحقق بيرسي تاو لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بالإضافة إلى الدوري المصري وكأس مصر أيضا، وحقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

وفاز تاو بالجائزة على حساب الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والناميبي بيتر شالويلي نجم ماميلودي صنداونز.

وتسلم طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي وممثل النادي في الحفل، الجائزة نيابة عن تاو المتواجد مع الأهلي في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وخلال الحفل فاز الأهلي بجائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا، ومحمود عبد المنعم "كهربا" بجائزة أفضل هدف في إفريقيا خلال عام 2023 والذي سجله أمام الهلال السوداني.

آخر فائز بهذه الجائزة هو محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في 2022.

والأكثر فوزا بها هو محمد أبو تريكة مع الأهلي ومنتخب مصر 4 مرات في 2006 و2008 و2012 و2013.

أما أول فائز بها فهو محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر في 2005.

من خارج مصر فاز بها الثنائي التونسي أمين الشرميطي في 2007 وأسامة الدراجي في 2011، والثنائي الكونغولي تريزور مبوتو في 2009 وفيرمين ندومبي موبيلي في 2014.

بينما فاز بها التنزاني مبوانا ساماتا في2015 والأوغندي دينيس أونيانجو في 2016 والجزائري يوسف بلايلي في 2019.

بيرسي تاو الأهلي
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