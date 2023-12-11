كرة سلة - الزمالك يعلن إنهاء التعاقد مع أوجي مايو
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 22:39
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن نادي الزمالك رسميا إنهاء التعاقد مع الأمريكي أوجي مايو لاعب فريق كرة السلة للرجال في النادي.
وأكد طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة في الزمالك إنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي رسميا بالتراضي بين الطرفين.
وذلك بعد حصول اللاعب على كافة مستحقاته المالية دون حصوله على قيمة الشرط الجزائي.
جاء إنهاء التعاقد مع اللاعب الأمريكي بناء على توجيهات حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضاف رئيس جهاز كرة السلة أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في المراكز التي يحتاجها الفريق وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني.
وكان الزمالك أعلن عن تعيين وائل بدر في منصب مدرب فريق كرة السلة بالنادي، خلفا لـ أحمد مرعي.
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